Raskattenshow in Uitgeest: Nappie en Veyron maken verwachtingen waar

Joke Smid en Bianca Overboom zijn twee van de vele kattenliefhebbers die meedingen naar de titels. Joke is van de partij met Nappie, Bianca hoopt met de jonge Noorse boskat Veyron hoge ogen te gooien in de juniorencategorie.

Als ze hun katten eenmaal uit handen hebben gegeven, kunnen ze nog slechts toekijken. Bianca drentelt nerveus heen en weer, ze heeft haar zinnen gezet op deze prijs. Joke loopt al wat langer mee. Ze heeft al de nodige prijzen behaald met Nappie.

En de winnaar is...

De keurmeesters nemen hun tijd, waardoor de spanning oploopt. Maar dan volgt het verlossende woord. Veyron wordt eerste in de juniorenklasse. "Geweldig", zegt de geëmotioneerde Bianca. "Veyron heeft het heel goed gedaan." Ook Nappie wordt eerste in haar categorie. "Super", reageert Joke, terwijl ze vertederd naar haar kat kijkt. "En laten we eerlijk zijn: het is toch ook een geweldige kat!"