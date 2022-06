Persoonlijk record Klaver, derde plek bij debuut voor Van Diepen in Parijs

Lieke Klaver heeft haar persoonlijke record op de 400 meter verbeterd. De atlete uit Venhuizen snelde zaterdagavond naar een tijd van 50,80 seconden in een Diamond League-wedstrijd. Dat leverde haar een vijfde plek op in Parijs, Shaunae Miller-Uibo werd eerste in 50,10.

Onlangs verbrak Klaver al haar pr in het Tsjechische Ostrava door over de streep te komen na 50,90 seconden. Daardoor had ze zich ook geplaatst voor de WK in het Amerikaanse Eugene.

Debutant

Tony van Diepen maakte zaterdagavond zijn debuut in de Diamond League. Die zal de atleet uit Heerhugowaard niet snel vergeten, want hij werd derde én verbeterde zijn pr op de 800 meter. Hij kwam over de finish na 1:44.14, terwijl hij vier dagen geleden in het Finse Turku 1:44.24 liep. Net als Klaver had Van Diepen zich al eerder geplaatst voor de WK.

Bekijk hieronder de race van Van Diepen: