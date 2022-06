Nieuw seizoen begint maandag alweer voor AZ

Het grootste gedeelte van de spelersgroep zal maandag beginnen. De Alkmaarders zullen binnenkort een overzicht publiceren.

Trainingskamp

Vanaf 4 juli gaat AZ op trainingskamp naar Epe. Twee dagen later speelt de ploeg een oefenwedstrijd tegen PAOK om 18.00 uur. Op 9 juli staat een oefenduel tegen Olympiakos, de Griekse kampioen, op het programma.

De eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen is donderdag 21 juli in de Conference League. Een week later is de return in Alkmaar. De tegenstander is SP Tre Penne uit San Marino of FK Tuzla City (Bosnië en Herzegovina).