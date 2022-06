Door Eunice gevelde bomen onder de hamer: "Ik wil er een tafel en stoel van maken"

Zo'n zestig belangstellenden, vooral lokale meubelmakers, komen op het evenement af om te kijken of ze een mooie partij hout kunnen scoren. Zo ook een man met een enigszins bezweet hoofd. "Ik moest me haasten om op tijd te komen", vertelt 'ie enigszins buiten adem. "Ik zoek een mooie rechte stam voor een tuinbank. Om dat zelf te maken met lokaal hout lijkt me supergaaf."

Een jongedame inspecteert de tientallen, buiten bij het Amsterdamse Bos gestalde stammen met een scherpe blik. "Ik ben op zoek naar een esdoorn", verklaart ze. "Daar wil ik dan een tafel en een stoel van maken."

Hout in de regio houden omwille van duurzaamheid

Waar in de regel partijen hout vaak van heinde en verre naar hun bestemming worden verscheept, wil de gemeente Amsterdam juist dat dit hout in de regio blijft. De stammen worden verder tegen marktconforme prijzen aangeboden: op de veiling variëren de startbedragen per stam zo tussen de zestig en tweehonderd euro. De opbrengst van de veiling gaat in zijn geheel naar het onderhoud van het Amsterdamse Bos.