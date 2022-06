Zwemmen in Sloterplas lastiger door verdwijnen trapjes: "We kunnen het water niet meer uit"

Het wordt zomer en dat betekent zonnen en het water in. Er is genoeg plek in Amsterdam om te zwemmen en ook de Sloterplas zat vol met mensen dit weekend. Maar voor sommige mensen wordt het moeilijk gemaakt om te zwemmen in de plas . De trapjes om uit het water te komen worden namelijk weggehaald, tot grote ergernis van vaste bezoekers zoals Jorine van Hooijdonk: "Het is gewoon onveilig."

Sloterplas - NH Nieuws

Ondanks het negatieve zwemadvies ligt het strandje bij het Sloterpark al vroeg vol, iedere zomer is het een druk bezochte plek: "Heerlijk, ik ben echt aan het genieten hoor", vertelt een van de gelukkigen. De Sloterplas kent naast het strandje ook zeven steigers. Die steigers zijn bedoeld voor watersporters om het water op en af te komen, en zwemmers maken er ook maar al te graag gebruik van: "Het is lekker dat je hier wat meer ruimte hebt om te zwemmen", zegt Jorine van Hooijdonk die er meermaals per week komt. Toen een paar maanden geleden een van de zeven veiligheidstrapjes kapot ging, maakten omwonenden daar een melding van. Een van hen besloot hem zelf tijdelijk te maken met stangen. In plaats van dat de trapjes gemaakt werden, zijn er twee weggehaald: "Dat betekent dat iedereen die hier in de plas zit er niet meer uit kan komen", zegt Jorine.

Quote "Als iedereen naar het strandje moet, wordt het daar veel te druk en onveilig" Jorine van Hooijdonk

Andere bezoekers beamen haar zorgen: "Ik was hier gister en er was een tiener die niet uit het water kon klimmen. Ze heeft lang rondgezwommen tot er iemand was die haar eruit kon halen. Dat is link, want kinderen springen gewoon en bedenken niet of ze er dan wel uit kunnen."

Toen een van de vaste Sloterplasgangers contact opnam met de gebiedsbeheerder, kreeg ze als antwoord dat de trapjes niet zijn bedoeld voor zwemmers en ze daarom niet worden teruggeplaatst. Zwemmers zouden terecht kunnen bij de twee officiële zwemplekken, waaronder het strandje. "Maar dit is niet alleen voor zwemmers, alle watersporters moeten uit het water kunnen als dat nodig is", vindt Jorine. Een van de duikers bij een steiger waar nog wel een trapje is moet er niet aan denken dat ook die verdwijnt: "Wij hebben heel veel zware spullen mee, dus een steuntje is dan heel fijn." En die kans is er, dat ook die trap verdwijnt. Want als de volgende trapjes kapot gaan, worden ook die verwijderd in plaats van gerepareerd. Jorine startte een petitie die inmiddels al meer dan zevenhonderd keer ondertekent. Ook schreven ze met alle betrokkenen rondom de plas een brief naar de gemeente: "Het is raar dat we zo veel moeite moeten doen om zo iets kleins te bereiken, maar we doen het graag."