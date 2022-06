Wormer vangt tijdelijk 26 vluchtelingen op door noodsituatie in Ter Apel

In Wormer worden sinds gisteren 26 asielzoekers opgevangen voor wie in Ter Apel geen plek is. Dit is voor hooguit een maand. In Ter Apel is de opvang voor asielzoekers al lange tijd overvol. De toestroom in het landelijke aanmeldcentrum is zo groot, dat daar geen ruimte meer is voor extra slaapplaatsen. Asielzoekers slapen daar noodgedwongen op stoelen.

NH Nieuws

Vanwege de schrijnende situatie in het overvolle kamp in Ter Apel, heeft de overheid gemeentes verzocht noodopvangplekken te regelen. Gemeente Wormerland geeft daar dus gehoor aan en vangt met spoed de 26 mensen op in sporthal De Spatter Wormer. Deze sporthal werd eerder gebuikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. In de reportage hieronder is de opbouw te zien. Tekst loopt door onder de video.

Met vereende krachten staat de sporthal in Wormer klaar voor vluchtelingen - NH Nieuws

Burgemeester Judith Michel verklaart de keuze: "De situatie in Ter Apel is dusdanig schrijnend dat we niet kunnen toekijken zonder zelf in actie te komen. Onze gemeente wil daarom helpen en biedt uit humanitaire overtuiging deze noodopvang aan. Wij doen dat in intensieve samenwerking met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland." Een maand Buurtbewoners zijn geïnformeerd over de opvang, zegt Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De noodopvang in sporthal De Spatter sluit, zoals eerder aangekondigd, uiterlijk half juli 2022. Woordvoerder van de gemeente, Joost Baljé, gaf eerder aan dat de regio als doel heeft om voor die tijd een andere locatie te vinden, maar dat dit nog niet gelukt is.

