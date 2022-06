Stroomstoring in Rivierenbuurt, klanten mogelijk tot einde dag zonder elektriciteit

Meer dan 900 huishoudens in de Rivierenbuurt zitten sinds gisteravond zonder elektriciteit. Liander laat weten dat gedupeerden mogelijk tot het einde van de dag zonder stroom zitten.

De melding van de storing in de Rivierenbuurt werd gisteravond om 22.55 uur gedaan. Bewoners van de Kuinderstraat, President Kennedylaan, Rijnstraat, Trompenburgstraat, Uiterwaardenstraat en de Vechtstraat hebben hier last van.

De storing is veroorzaakt door kortsluiting in zeven elektriciteitskabels. Monteurs zijn ter plaatse om de storing te verhelpen."We vinden het heel vervelend voor onze klanten, zeker vanwege deze hitte", laat een woordvoerder van Liander weten. "We focussen ons daarom op herstel."

Wat de kortsluiting in de kabels heeft veroorzaakt, is niet bekend.