Gooise GGD-baas over coronasituatie in 't Gooi: 'Topje van een mogelijke ijsberg'

Met stijgende besmettingscijfers bonst corona weer op de deuren van 't Gooi, of lijkt dat maar zo? Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Gooi en Vechtstreek, René Stumpel, schetst de situatie in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

"Twee weken geleden kregen we toch het idee dat er weer een golf aan zit te komen", vertelt hij. In de afgelopen zeven dagen zijn er 44 positieve besmettingen vastgesteld in de Gooi- en Vechtstreek, zo staat er op het dashboard.

"In onze teststraat zie wij oplopende aantal besmettingen, maar dat zegt weinig want veel voltrekt buiten ons zicht", schets Stumpel. "Een topje van een mogelijke ijsberg."

In het Tergooi Ziekenhuis liggen acht coronapatiënten, maar niet op de intensive care. Dat verzacht volgens Stumpel het beeld.

Opschalen

Mocht er een grote besmettingsgolf komen, zegt Stumpel snel te kunnen opschalen en test- en vaccinatielocaties op te zetten. "We staan in de startblokken." Hoewel ook de GGD te maken heeft met een personeelstekort, zegt de directeur Publieke Gezondheid dat hij een kernteam en een schil tijdelijke medewerkers dat aan de Gooise GGD is verbonden. "Ik heb alle aanleiding om te denken dat opschalen wel zal lukken."

Als advies geeft Stumpel aan de Gooiers mee zich aan de basisregels te houden: ventileren, handen wassen en zelftesten bij klachten. "Als we dat doen komen we de zomer wel door."

