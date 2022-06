Amsterdam NL V Hospice in Amsterdam-Zuidoost kampt drie jaar na opening met vrijwilligerstekort

Het multiculturele hospice in Amsterdam-Zuidoost bestaat inmiddels drie jaar, maar er is vraag naar vrijwilligers en patiënten. Van de vijf bedden zijn er gemiddeld drie gevuld en ook het aantal vrijwilligers is teruggelopen van 45, naar 13.

Corona heeft er in deze organisatie behoorlijk in gehakt. Een groot deel van de vrijwilligers is in de coronaperiode vertrokken uit angst om besmet te raken. Bewoners, zoals het hospice de patiënten aanduidt, bleven weg omdat er tijdens de coronaperiode dusdanig strenge bezoekersregels waren dat mensen bang waren om alleen te moeten sterven. Nieuwe aanmeldingen die het hospice moeten vullen komen moeizaam weer op gang. Multicultureel Drie jaar geleden trok het hospice in het voormalige kinderdagverblijf en buurthuis aan de Kelbergen in Zuidoost. Verpleegkundigen Darian Julia en Wendy Venetiaan, die allebei in de thuiszorg werkten, besloten het hospice te openen nadat ze vaak schrijnende situaties zagen bij ouderen. De focus lag daarbij ook op het aanbieden van een plek voor mensen met verschillende achtergronden. Iedereen moest welkom zijn. "We houden rekening met eenieder zijn cultuur, zijn achtergrond en zijn leefgewoontes", legt Wendy Venetiaan uit. "Dus als iemand hier komt te liggen, houden we zoveel mogelijk rekening wat diegene gewend is te doen of wat diegene prettig vindt."

Stapje extra De deur staat dus open voor mensen die hun laatste levensfase met liefdevolle zorg willen afsluiten. Het hospice heeft veel hulp van vrijwilligers nodig die deze zorg leveren. In aantal is dat teruggelopen, maar vrijwilliger Jenny is er vanaf de opening bij en gebleven. "Sommige mensen hebben helemaal niemand", beschrijft ze haar ervaring. "Dat zijn dan dingen dat je juist voor die mensen een stapje extra zet. Per slot van rekening ben je er voor hen. Dan denk ik: daarvoor doe je het." De hoop is nu dat het aantal bewoners en vrijwilligers, nu de zwaarste coronaperiode achter ons lijkt te liggen, toe gaat nemen. Het hospice is er namelijk klaar voor en Jenny ziet graag weer meer hulp aan haar zijde. "Ik vind het fijn om te doen, daarom zeg ik ook we moeten er veel meer hebben", vertelt ze. "We kunnen echt veel meer vrijwilligers gebruiken."