Gemeente moet tientallen miljoenen extra aan rente betalen

Van Buren spreekt van 'flink toenemende rentelasten'. Bovendien neemt de schuld van de gemeente waarover rente betaald moet worden vanwege nieuwe investeringen de komende jaren fors toe. Eind 2021 was de schuld nog 6,7 miljard. In 2025 wordt stijgt dat bedrag, zoals het er nu naar uitziet, naar 8,6 miljard.

Inmiddels staat de rente voor de langere termijn nog hoger, op ruim 2,3 procent. Zoals het er nu naar uitziet kost dat in 2023 nog eens 9,8 miljoen euro extra, in 2024 12,5 miljoen euro extra, in 2025 17,9 miljoen extra en in 2026 22,9 miljoen extra. Mocht de rente nog verder stijgen dan gaat het om nog hogere bedragen.

Dat blijkt uit een brief die wethouder Financiën Hester van Buren naar aanleiding van de VVD stelde. In de begroting van dit jaar ging het nog om 0,1 procent rente voor de lange termijn. Die rente steeg later naar 1,75 procent, wat al betekende dat de 'externe rentelasten' toenamen met 12,0 miljoen euro in 2022, oplopend tot 59,3 miljoen euro in 2026.

Van Buren verwijst in haar brief naar het coalitie-akkoord van de PvdA, GroenLinks en D66 . Daarin staat dat er een 'passend investeringsprogramma' komt. "De investeringen worden opnieuw tegen het licht gehouden en beoordeeld of deze op dit moment noodzakelijk zijn, op een andere manier kunnen worden uitgevoerd of kunnen worden uitgesteld."

Ambtenaren verwerken de rente en prijsontwikkelingen nog in de begroting. "Het college vindt een solide en toekomstbestendige financiële huishouding van groot belang", stelt Van Buren. Ze schrijft dat er ook keuzes over bezuinigingen gemaakt kunnen worden.

Waarnemend VVD-fractievoorzitter Kune Burgers laat aan AT5 weten geschrokken te zijn. "'In het slechtste geval geeft de gemeente straks meer geld uit aan rente dan we afgelopen jaar op het hele domein sport hebben uitgegeven. Dit is zeer zorgwekkend. Het college moet nu echt meer doen om een verdere verhoging van de schuld te voorkomen. Want het is heel simpel: alles wat je besteed aan rente, kan niet worden geïnvesteerd in de stad."

Volgende week woensdag of donderdag zal er tijdens de raadsvergadering in de Stopera over de rentelasten en investeringen gesproken worden.