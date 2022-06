Automobilist opent slagboom voor ander en krijgt 400 euro boete

Q-Park, de eigenaar van de parkeergarage Amsterdamse Poort in Zuidoost, heeft een automobilist die de slagboom voor iemand anders met haar kaartje opende vorig jaar een boete van 414 euro opgelegd. De rechter oordeelde vorige week dat dat bedrag veel te hoog was.

De vrouw had zelf betaald voor het parkeren. Toen ze de garage uit wilde rijden stond ze achter een andere automobilist die de slagboom niet open kreeg. Na anderhalve minuut stapte de vrouw die de boete kreeg uit. Ze praatte met de automobilist en stopte daarna haar parkeerbewijs in de automaat bij de slagboom. Toen de slagboom open ging reed ze snel achter de eerste auto aan mee naar buiten.

Treintje rijden

Volgens Q-Park ging het om 'treintje rijden'. Dat is niet toegestaan volgens de algemene voorwaarden van de garage. De garage vond dat de vrouw 319 euro schadevergoeding, 40 euro voor het tarief van een verloren kaart en 54 euro voor buitengerechtelijke kosten plus wettelijke rente moest betalen.

De vrouw gaf toe dat ze treintje heeft gereden. De andere automobilist kon namelijk niet door de slagboom door omdat haar kaart was ingeslikt door de automaat. De vrouw zei tegen de rechter dat ze zich er niet van bewust was dat ze een overtreding begin. Ze heeft twee kinderen, moet hard werken en kan zoveel geld niet betalen. Ook parkeert ze vrijwel dagelijks in de garage en betaalt ze altijd.

Onrechtmatig

De rechter zegt dat de automobilist de algemene voorwaarde niet heeft overtreden. Ze had namelijk wel gebruik gemaakt van een geldig door Q-Park uitgegeven parkeerbewijs en heeft betaald. Maar het gebruik van de parkeerkaart op deze manier was wel weer onrechtmatig te noemen.

"Nu Q-Park voor de hoogte van die schade geen nadere aanknopingspunten heeft verschaft zal de schade naar billijkheid worden vastgesteld op 100,00 euro", schrijft de rechtbank in het vonnis. "Daarbij wordt in aanmerking genomen dat gedaagde bij haar handelen geen financieel voordeel heeft proberen te behalen, zoals het geval is bij diegenen die op dezelfde wijze, maar dan zonder te betalen, een parkeergarage verlaten.