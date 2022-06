Keniaanse senseis luisteren jubileum karatevereniging Funakoshi op

Geïnspireerd door Bruce Lee startte Jim Agerbeek 50 jaar geleden Funakoshi. Karate was nog vrij onbekend in Nederland, maar dat veranderde snel. Nadat Johan Doesburg in 1981 als hoofdtrainer aan de slag ging breidde het aantal lessen en vestigingen zich snel uit.

"We zeggen altijd: een betere versie van jezelf worden", aldus Doesburg. "We hebben ook kampioenen gehad, al is dat een select gezelschap. De meesten proberen aan zichzelf te schaven. De één wil wat weerbaarder worden, de ander een wat betere conditie krijgen. Daar proberen we aan te voldoen."

Kijk hier hoe de Keniaanse meesters de Noord-Hollandse karateka's bijspijkeren in een reportage van Streekstad Centraal: