Tweede versterking binnen voor AZ met jonge Zweedse aanvaller

Mayckel Lahdo is de nieuwe buitenspeler van AZ. De Zweed tekent een contract voor vijf seizoenen in Alkmaar. De 19-jarige aanvaller wordt overgenomen van het Zweedse Hammarby IF.

"Ik kijk ernaar uit om te beginnen en alle spelers te ontmoeten", zegt Lahdo via de officiële kanalen . "AZ is een mooie club. Ik houd van Nederland en het voetbal dat hier gespeeld wordt. Ik wil dit seizoen zoveel wedstrijden als mogelijk spelen en veel leren."

Lahdo doorliep de jeugdopleiding bij Hammarby IF en maakte vorig jaar zijn debuut in het eerste. Tussendoor is hij verhuurd geweest aan IK Frej Täby en Hammarby TFF. "Mayckel is vooral een rechterspits", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts. "Hij heeft ook wel op links gespeeld, maar speelt voornamelijk aan de rechterkant.

"Hij heeft veel snelheid, een goede dribbel en een goede individuele actie. Wij denken dat hij zich dusdanig vlot gaat ontwikkelen dat hij bij AZ snel zijn wedstrijden kan gaan spelen. Hij moet de concurrentie gaan opvoeren op die positie en daar loopt hij niet voor weg", aldus Huiberts.

AZ is bezig met meer spelers

Lahdo, die maandag bij de eerste training direct van de partij is, is na Mees de Wit de tweede aanwinst van AZ. Huiberts: "We zijn zeker nog niet klaar. We gaan ons gericht versterken en daar zijn we nog volop mee bezig."