IJburg vanaf Centraal Station urenlang alleen met pendelbussen bereikbaar

Rond 14.00 uur vond er een aanrijding plaats voor het Centraal Station. Volgens een omstander kwam de tram in botsing met een veegwagen van de gemeente, maar dat kon een woordvoerder van het GVB niet bevestigen.

Door de aanrijding ontspoorde de tram en ontstond er schade aan de bovenleiding. Rond 16.45 uur leek het probleem verholpen. "Net op het moment dat we wilden rijden, kwam er een defecte tram stil te staan, precies op de keerlus", vertelde de GVB-woordvoerder. "Dat is een hele onhandige plek. We werken hard aan een oplossing."

Vanwege een 'beperkt aantal chauffeurs' reden er maar drie pendelbussen tussen IJburg en het Centraal Station. Het GVB hoopte dat de trams nog voor de avondspits kunnen gaan rijden. "We zijn wel een beetje zenuwachtig. We moeten heel erg opschieten, want drie bussen, dat is eigenlijk te weinig. Het is veel te warm om opeengepakt in de bus te staan."

Hoewel er inmiddels weer trams rijden, laat het GVB weten dat reizigers nog steeds rekening moeten houden met vertraging. "De pendelbussen blijven ook nog even rijden."