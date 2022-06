Levenswerk gaat in rook op: "Maandag willen we weer draaien, we willen door!"

De brand en waterschade is nog niet eens geïnventariseerd en toch zijn de oprichters van FastFeetGrinded al bezig met de doorstart van hun bedrijf. Het bedrijf in Wieringerwerf dat op een unieke manier sportschoenen recyclet, vloog vannacht door een onbekende oorzaak in brand. De schade is enorm, maar de oprichters van het bedrijf zitten niet bij de pakken neer.

"De machine die we gebruiken is uniek in de wereld en mijn partner Danny ik waren net bezig het een beetje op te schalen, en dan krijg je dit, nu moeten we pas op de plaats maken", zegt David Uijttewaal een van de oprichters van het FastFeetGrinded. Het bedrijf verwerkt oude sportschoenen vanuit de hele wereld tot materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Het bedrijf is zo uniek dat de makers van ons innovatieprogramma Pak an Doen in betere tijden het bedrijf bezochten om het bijzondere proces in beeld te brengen.

David Uijttewaal werd om één uur vannacht uit zijn bed gebeld met de mededeling dat zijn bedrijf in Wieringerwerf in brand stond. Hij woont op drie uur rijden afstand van de fabriek dus in de auto had hij tijd om het in te laten zinken. "Tegen de tijd dat ik aankwam was de brandweer al aan het inklappen en kon ik zien dat de schade behoorlijk was", zegt David.

Ontruiming

Bij de brand raakte niemand gewond. Uit voorzorg werd de verblijfplaats van vijftig arbeidsmigranten die aan de loods is vastgebouwd, ontruimd. De arbeidsmigranten zijn elders opgevangen en konden vanmorgen weer naar hun verblijfplaats terug. David Uijttewaal is vooral opgelucht dat er bij de brand niemand gewond raakte, al laat het verlies van een deel van de inventaris van zijn bedrijf hem ook niet onberoerd: "Je hoopt dat dit nooit gebeurt, waar je zes jaar lang keihard voor gewerkt hebt gaat eigenlijk in rook op."