Subsidie voor onderzoek aanpak ganzenoverlast: "We jagen ze nu naar de buren toe"

Nu wordt het ganzenprobleem vaak nog individueel aangepakt. "De ene teler jaagt ze van zijn terrein waardoor de ganzen vliegen naar het perceel van de buren," vertelt Erna Steenhuis van telersnetwerk Vollegrondsgroente. Maar dat moet straks anders met een integrale aanpak.

Het uiteindelijke doel is een oplossing te vinden tegen de overpopulatie van de gans en de weidevogels weer meer ruimte te geven. "Ook het verminderen van de gans door bijvoorbeeld het afschieten of het insmeren van de eieren kan een oplossing zijn," vertelt Erna. Volgens haar is dit niet de oplossing die ze direct voor ogen hebben, maar ze zullen deze ook niet mijden.

"Het doodschieten van dieren lijkt misschien zielig, maar door de overpopulatie is er ook veel ander ongezien dierenleed. Zo vertelde een teler mij dat jonge kieviten vast komen te zitten in de netten over de gewassen heen. Het gevolg is dat de kievitten dood gaan aan uitdroging, terwijl de netten er zijn om te voorkomen dat de ganzen van de gewassen eten," zegt Erna.

Toename populatie

Dat de gans de afgelopen jaren zo ontzetten in populatie is toegenomen komt volgens Erna voor een deel doordat ze veel eieren leggen. "Een weidevogel legt misschien een paar eieren en een gans wel een heel dozijn, hierdoor plant de gans zich veel sneller voort,” aldus Erna

Eerder vertelde verschillende boeren al aan NH Nieuws dat de schade in een jaar makkelijk zo’n 100.000 euro kan bedragen. Deze schades kunnen worden vergoed maar het verhalen van die schades kost geld en is niet altijd even makkelijk. "Dit jaar hebben we veel meer kleinere schades. Het is dan ook de moeite niet om die te melden", aldus bloemkolenteler Roel Bakker. “Daarnaast zijn telers aan het werk om een mooi product te maken en niet voor een schadevergoeding,” voegt Erna er nog aan toe.