Senioren rappen eenzaamheid en verdriet van zich af tijdens workshop Baas B

Baas B, bekend van hits als “Het Land Van” en “Moppie” stond deze week niet in een uitverkocht poppodium, maar in het Amstelveense Wijkcentrum Pluspunt. Daar heeft hij een hele middag een rapworkshop gegeven waarin hij ouderen kennis liet maken met rap.

De rapper vertelt verder: "Hiermee probeer ik te bereiken dat de deelnemers verbinding ervaren door de kracht van het delen. Dat is het uiteindelijke doel, maar daarnaast wil ik ook gewoon dat de mensen een leuke middag hebben, waar we naar echte verhalen kunnen luisteren."

Niet senioren, maar jongeren zijn de oorspronkelijke doelgroep van zijn rapworkshops. Bart, beter bekend als Baas B, heeft als psycholoog met jongeren met verslavings- en gedragsproblemen gewerkt. Tijdens dat werk merkte hij dat mensen zich sneller kwetsbaar durven op te stellen als ze een verhaal in rapvorm of gedicht opschrijven.

Vriendinnen Dores en Ingeborg schrijven over een diepgaand onderwerp: eenzaamheid. "Dat is een groot probleem voor ons oude mensen", zegt Dores. "Hoe ouder je wordt, hoe erger het wordt. Veel mensen om je heen gaan dood en dan moet je zien dat je nog uit de kleine dingen in het leven, geluk kan halen. Je moet vooral niet wachten tot andere mensen jou gelukkig maken. Die tijden hebben we gehad."

Deelnemer Frans, die vroeger zanger was, heeft zijn verhaal al snel klaar. Het gaat over alle slechtheid van de wereld. Marianne schrijft over het verdriet in haar leven, maar ook over haar trots over het maken van de juiste keuzes.

Applaus

Hoogtepunt was het moment waarop de raps ook echt werden voorgedragen. Alle veertien deelnemers werden door Baas B getrakteerd op luid applaus.