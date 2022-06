Het is niet overal té druk op het water, deze idyllische vaarroute wil je niet missen

Tijdens de coronacrisis hebben veel Noord-Hollanders een boot aangeschaft. Dit zorgt er nu voor dat populaire vaargebieden met mooi weer heel druk zijn en je steeds goed moet oppassen voor tegenliggers. Maar dit is niet op elk kanaal in onze provincie zo. Watersportjournalist Eric van Staten onthult een van de rustigste vaarplekjes in de Noordkop.

In de Noordkop zijn er nog rustige vaarroutes te vinden - NH Nieuws

Het is even goed zoeken als je via de sluis bij Oudkarspel rechtsaf richting de Noordkop vaart, maar na een paar kilometer aan kanaal zie je, achter een hoge strook van riet, jachthaven De Rijd in Nieuwe Niedorp. "Een heel mooi idyllisch plekje", vertelt watersportjournalist Eric van Staten. Hij komt er met zijn boot al jaren, maar ziet ook dat weinig andere watersporters deze route varen. "Veel mensen kopen een boot, maar hebben totaal geen ervaring nog", vertelt Eric. En die vinden het volgens hem dan ook vaak lastig om buiten de open meren te gaan varen. "Je hebt mensen die al zitten te bibberen tot ze bij de sluis aankomen, maar zo spannend is het niet", vertelt de watersporter. Tekst gaat door onder de video.

Watersportjournalist Eric van Staten weet mooie vaarroutes in de Noordkop te vinden - NH Nieuws

Quote "Wat is dat een verschrikkelijk mooi stukje om te varen" Geert Schoonbrood, sluiswachter