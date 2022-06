Vrachtwagen in Zwaagdijk-Oost kantelt bij het ontwijken van tegenligger

Op de Noorderboekert in Zwaagdijk-Oost is vanochtend om 07:30 een vrachtwagen gekanteld. De chauffeur van de vrachtwagen gaf een tegenligger wat ruimte waardoor hij zelf in de berm belandde. Bij het terugsturen naar de weg is de vrachtwagen gekanteld. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond.

De omwonenden zijn al langere tijd ontevreden over de berm. "Ze hebben deze weken geleden verhard met grind, maar er komen vrijwel direct kuilen in", aldus een buurtbewoner. Volgens hem hebben ze het al meerdere keren proberen te herstellen, maar lukt dat steeds maar niet. "Nu hebben ze het gewoon afgezet waardoor je maar net langs elkaar past, maar het is erg vervelend als je een tegenligger tegen komt", zegt de buurtbewoner. Naast de weg bevind zich een sloot. De achterkant van de trailer is bij het ongeluk hierin terecht gekomen. Deze is er inmiddels alweer uitgehaald, waardoor er voor de rest van het verkeer geen hinder meer is op de weg.