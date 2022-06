Contractverlenging en een vaste plek in de A-selectie voor AZ-keeper Sem Westerveld

Doelman Sem Westerveld is vanaf komend seizoen onderdeel van het eerste bij AZ. Daarnaast is zijn contract opengebroken tot de zomer van 2026, met de optie voor een extra jaar.

"Ik denk dat het veel zegt over het vertrouwen van de club in mij", laat de 19-jarige Westerveld weten via AZ.nl. "Andersom ook natuurlijk, want ik teken voor best een aardige tijd. Het is allemaal heel snel gegaan met natuurlijk de Youth League. Door omstandigheden ben ik bij het eerste gaan trainen en daar ook gebleven. Ik ben dus ontzettend blij dat ik mijn contract heb verlengd."

Afgelopen seizoen keepte de zoon van oud-keeper Sander Westerveld zeventien wedstrijden in de eerste divisie. Met AZ O-19 was de doelman belangrijk in de Youth League door twee keer beslissend te zijn in een strafschoppenserie.