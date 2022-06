Laag zand maakt identificatie vliegtuigwrak op bodem Noordzee onmogelijk

Een team van Defensie heeft de afgelopen dagen geprobeerd om een goed beeld te krijgen van een gecrashte bommenwerper op zo'n 7,5 kilometer uit de kust van Texel. De eerste sonarbeelden lieten al zien dat er een grote hoeveelheid zand op het wrak is komen te liggen. Verder onderzoek maakt duidelijk dat het nu niet mogelijk is om vast te stellen welk vliegtuig het is.

Defensie deed het onderzoek op verzoek van de Amerikaanse Defense POW/MIA Accounting Agency die vermisten en omgekomen militairen zoekt over de hele wereld. Vijf jaar geleden werd er ook al naar het wrak uit de Tweede Wereldoorlog gekeken. In de tussentijd is er zoveel zand op het toestel beland dat het voor duikers onmogelijk is om erbij te komen.

De Amerikanen hoopten door het natrekken van serienummers op vliegtuigonderdelen te kunnen achterhalen welk vliegtuig het precies betreft. Met die informatie brengen ze dan nabestaanden op de hoogte. Ook na meer dan 80 jaar is dat voor veel van hen nog belangrijke informatie.

B-17

Op Texel vermoeden ze dat het om de B17-bommenwerper 'Mister Five by Five' gaat. Van dat toestel spoelde één bemanningslid aan op Terschelling. De rest van de 9-koppige bemanning zit vermoedelijk nog aan boord van het toestel. Het onderzoek stopt op dit moment. Mocht er later duidelijk worden dat de zee het zand weer van het toestel gespoeld heeft, en Defensie daar melding van krijgt, kan het onderzoek mogelijk weer opgepakt worden.