Vandaag temperatuurverschil van 10 graden tussen Texel en Gooi: 'Wel opmerkelijk'

Werd jij deze ochtend ook al uit je bed weggebrand? Of is het bij jouw thuis nog lekker koel en goed uit te houden? Eén ding is zeker: vandaag zijn de temperaturen in onze provincie aan de hoge kant. Toch verschilt de warmte tussen de regio's flink; tussen Texel en het Gooi is er wel een temperatuurverschil van 10 graden. Hoe komt dat?

Sjef Kenniphaas

"Op Texel wordt het 19 graden en in het Gooi 29 graden. Dat is wel een groot verschil; gewoon 10 graden!", vertelt NH-weerman Jan Visser. Dat komt volgens hem, omdat we op de grens zitten tussen de hitte van Europa en de koele lucht boven de Noordzee.

Quote "De zonkracht valt in de Waddengebieden wel mee, maar in het Gooi loopt deze wel op tot de 8" Jaco van WEzel, woordvoerder weeronline

"Op Texel waait de wind vanaf de Noordzee, de temperatuur loopt daarom niet zo snel heel hoog op. Vrijdag waren er al wat wolkenvelden boven de Waddeneilanden en vandaag zullen dat er ook meer zijn", vertelt Jaco van Wezel, woordvoerder en meteoroloog Weeronline. "In het Gooi is een Noordoosten wind en hangen geen wolkenvelden, en het wordt daar vandaag tegen de 30 graden." Hoe opmerkelijk is dit? "Het komt wel vaker voor in juni, maar het is wel opmerkelijk; zo'n groot temperatuurverschil", aldus Van Wezel. 'Goed insmeren' Niet alleen zijn er vandaag hoge temperaturen, ook is de zonkracht in de provincie hoog. De zonkracht valt in de Waddengebieden wel mee, maar in het Gooi loopt deze wel op tot de acht. Goed insmeren dus.

Quote "Insmeren heeft zeker zin, maar je moet zeker niet langer dan 10-15 minuten onbeschermd in de zon zitten" Jan visser

Tussen 12.00 en 15.00 uur is de zonkracht op z'n hoogst. Het advies luidt dus ook om je in die uren extra goed te beschermen tegen de zon. "Smeer je inderdaad in, bescherm je ogen door een zonnebril te dragen en doe een petje op. Het klinkt zo simpel, maar veel mensen vergeten dit", aldus Van Wezel. Omslag Later vandaag zal het overal wel afkoelen tot rond de 19 graden. Van Wezel: "De koelere lucht komt dan wel binnen. Zondag is het nog de vraag of het gaat onweren, maar er zullen wel regenbuien zijn en kans op klappen onweer." Op Texel is er ook een kans op flinke buien. Zondag zullen de temperaturen weer wat afzakken. Het wordt dan 19 graden en veel minder zon. Maandag en dinsdag is het droger weer, door het hogedrukgebied, maar een frissere lucht. "Het zal dan in Noord-Holland ongeveer tussen de 18 en 20 graden zijn", aldus Van Wezel.