Kringloop Uithoorn eerder dicht vanwege warmte: "Medewerkers en klanten beschermen"

Kringloopwinkel Ceres in Uithoorn sluit de deuren vandaag eerder vanwege de zomerse temperaturen. Warm is het zeker, maar de mussen vallen nog niet dood van het dak. NH Nieuws vroeg directeur van de Stichting Ceres om opheldering.

"We hebben het besluit genomen in het belang van onze vrijwilligers, medewerkers en klanten", vertelt Van Soelen. "Veel van onze medewerkers hebben een rugzakje." Normaal sluit de winkel om 16.00 uur, vandaag is iedereen om 14.00 uur naar huis gestuurd. "En we doen het ook op de klant ongemerkt te beschermen."

De directeur legt uit dat de kringloopwinkel is gevestigd in een voormalige kas, waardoor de temperatuur in het gebouw snel oploopt. "We hebben vanochtend om 8.00 uur alle ramen tegenover elkaar opengezet, maar om 11.00 uur was het boven al 29 graden", vertelt hij. Om