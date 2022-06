Zijn de Noord-Hollandse campings plan B voor gedupeerde Schipholreizigers?

Wie een campingplaats in Noord-Holland wil boeken als alternatief op een vliegvakantie moet er snel bij zijn. Uit een rondgang van NH Nieuws blijkt dat de grote campings nog maar enkele plekjes beschikbaar hebben voor vakantiegangers die last minute toch in de Noord-Hollandse natuur willen blijven.

Vorig jaar was het door corona al druk op campings, en die trend lijkt zich door te zetten. NH Nieuws belde met vier grote campings in de provincie en die zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde: het is druk.

Camping Bakkum zit al ramvol. "We hebben nog wel een paar losse nachten beschikbaar, maar een hele week aan elkaar gaat niet meer lukken", vertelt een medewerker. Dat is dit jaar niet voor het eerst: op Camping Bakkum is het al jaren zo druk dat er soms zelfs plekjes worden verloot.

"Mensen gaan niet nu ineens kamperen"

Bij Strandcamping Oase in Julianadorp herkennen ze dat beeld een stuk minder. Ook daar is het druk, maar vooral met vaste gasten. "Mensen willen natuurlijk heel graag op vakantie nadat het twee jaar zo onzeker is geweest, dus het zal overal wel druk zijn. Maar ik geloof niet dat mensen die eigenlijk een all-inclusive naar Spanje hadden geboekt, nu ineens bij ons op de camping komen. Ik denk dat mensen eerst even afwachten tot ze zeker weten of hun vakantie überhaupt doorgaat."

Bij Roompot in Egmond aan Zee krimpt de beschikbaarheid ook snel. "We hebben nog wel íets van beschikbaarheid, maar we zien wel dat het druk is. We zijn nu op dit moment helemaal volgeboekt, en we worden nu heel veel gebeld door mensen die deze zomer graag willen komen."

Kortom: wie zijn vakantieplannen wil omgooien en wil genieten van de Noord-Hollandse natuur op de camping moet er snel bij zijn.