Zwaargewonde bij aanrijding door auto op strand bij Bloemendaal

Zojuist is een persoon zwaargewond geraakt door een botsing met een auto op het strand bij Bloemendaal. Er moest een traumahelikopter aan te pas komen. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht.

Dat zegt de Veiligheidsregio Kennemerland. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk is gebeurd, behalve dat er een persoon onder een auto terecht is gekomen.