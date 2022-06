Dierenambulance rijdt vrouw aan na melding over zeehond op strand

Een vrouw is vanmiddag op het strand bij Bloemendaal zwaargewond geraakt door een botsing met een auto. Er moest een traumahelikopter aan te pas komen. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen is de vrouw aangereden door een auto van de dierenambulance die onderweg was naar een zeehond op het strand.

Nieuwsfoto.nl

Het is nog niet bekend hoe het ongeluk is gebeurd, behalve dat er een persoon onder een auto terecht is gekomen, laat de veiligheidsregio weten.

#ongeval #strand #bloemendaal op dit moment zijn de brandweer en ggd (incl trauma heli) aanwezig op het strand voor een ongeval. Geeft u de hulpdiensten de ruimte bij de betreffende op en afhangen zodat zij efficiënt hun werk kunnen doen. ^dk — VRK (@VRKennemerland) June 17, 2022