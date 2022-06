Groene oplossing extreme wateroverlast: 'Houd je land begroeid en tegels uit de tuin'

Net als veel gedupeerde bollenboeren dient Huiberts geen claim in bij het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier, ondanks de schadepost van zo'n €100.000. "Ja daar moeten we maar een beetje overheen stappen. Het is zinloos tegen zo'n apparaat en ik heb geen zin in die negatieve energie."

Het contrast met vorig jaar kan bijna niet groter, als bio-bollenboer John Huibert met het stof om zijn voeten over het pad loopt dat vorig jaar compleet onder water stond. "Daar stonden dahlia's", wijst hij. "Ik heb het noodnummer van het waterschap gebeld, maar kreeg geen gehoor. Toen heb ik met twee pompen geprobeerd het water weg te krijgen. Het kanaal ligt hier vijftig meter verderop en toch hadden we wateroverlast. Dat kan toch niet?"

Bollenteler Huiberts is jaren geleden overgestapt op biologische teelt. "We gebruiken geen kunstmest meer en ik laat de grond bedekt. Dat is voedsel voor volgend jaar dan komen er tulpen te staan. Ik hoef geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken. De planten binden stikstof en ze houden de structuur van de grond goed. Het waterbergend vermogen wordt groter. En bij droogte hoeven wij veel minder te beregenen. Dit is volgens mij de manier om de klimaatverandering tegen te gaan."

Tegels

Op het waterschap zegt Huiberts niet echt te kunnen rekenen. "Je kunt wel grote pompen neerzetten, maar dat is hetzelfde als emmers neerzetten als het dak lekt. Je moet het dak repareren." Huibert probeert dat met planten, zodat de grond meer water op kan nemen bij extreme regenval. "Maar ik kan het niet alleen. Daar hebben we iedereen bij nodig; niet alleen agrariërs maar ook de burgers. Dus een tegel uit de tuin, plantje erin of een bol - liefst van ons. Dat is het eigenlijk."