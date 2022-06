Bestuurder mogelijk onwel, rijdt tegen Cruquiusbrug

Een auto is vanochtend tegen een slagboom van de Cruquiusbrug gereden om vervolgens tegen de brug tot stilstand te komen. Mogelijk is de bestuurder onwel geworden, waardoor zij de controle over de auto verloor.

Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk, maar de politie houdt er rekening mee dat de vrouw achter het stuur onwel werd. "Onderzoek moet nog uitwijzen of dat ook echt zo is", laat een woordvoerder weten. De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling van haar verwondingen.

Een opvallend ongeluk was het wel. Mark van den Bos stond wel even vreemd te kijken toen hij de slagboom op de auto zag liggen. "Ik was al gewaarschuwd door mijn navigatie-app dat er 'iets' aan de hand was, dat bleek dus deze auto te zijn. Toen ik moest wachten tot de weg weer vrij was, stond ik wel even vreemd te kijken, ja. Heel bizar om te zien."