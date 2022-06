De verdwenen stad: in het Scheepvaartmuseum lagen vroeger de kanons en munitie voor de oorlogsvloot

In het programma De verdwenen stad gaan we iedere keer naar een andere plek in Amsterdam om te kijken hoe die in de loop van de tijd is veranderd. Deze keer proberen we een beeld te krijgen van het voormalig Zeemagazijn van de Admiraliteit van Amsterdam. Tegenwoordig huist het Scheepvaartmuseum in dit imposante pand.

Het Scheepvaartmuseum bezit een van de grootste en belangrijkste maritieme collecties ter wereld. Maar het monumentale gebouw uit 1656 was ooit bedoeld als pakhuis van de Admiraliteit van Amsterdam. Hier lagen kanons (zo worden kanonnen bij de marine genoemd), munitie, zeilen, touwen, ankers, eigenlijk alles wat nodig was om een schip te laten vertrekken. Er waren in die tijd, naast die van Amsterdam, ook admiraliteiten in Rotterdam, Harlingen, Middelburg en de Noordkop (Hoorn en Enkhuizen). Met elkaar vormden ze de staatsmarine.

Op de bouwtekeningen van het zeemagazijn is goed de sobere, strakke, classicistische stijl van het gebouw te zien. Dat was volgens Anton Wegman "heel vernieuwend en buitengewoon efficiënt. Een heel massief gebouw, omdat het ook zware lasten moest kunnen dragen. Vanwege de opslag van kogels en buskruit was er ook een goede brandvoorziening. Er werd water op het dak opgevangen. Dat werd via een pijpensysteem naar de kelders geleid, waar het werd opgeslagen."

Op de plattegrond van 's lands Zeemagazijn is ook goed te zien dat het in een carré-vorm is gebouwd. Het is volgens Wegman "een heel rationeel ontwerp. Ook de Noorderkerk en de Oosterkerk in Amsterdam hebben zo'n vierkante plattegrond, wiskundig uitgedacht. In plaats van die gothische bouw die daarvoor was." Door het vierkante ontwerp kon vanuit ieder punt de uitgang snel bereikt worden.

Hip

We zijn met conservator Tim Streefkerk in de centrale hal van het museum aangekomen: een vierkant met galerijtjes. Hier lagen vroeger de ankers en kanons opgeslagen. Tegenwoordig is de binnenplaats overkapt, maar dat is pas sinds de renovatie in 2011. "Er is heel veel ritme in het ontwerp", zegt Streefkerk. "Het straalt rust en orde uit. En dat past heel goed bij die classicistische stijl die op dat moment in de Republiek hip was. Het stadhuis op de Dam, nu het Paleis, straalt eenzelfde soort rust uit."

Brand

In het museum laat Streefkerk een kanon zien waar er hier ooit zoveel van opgeslagen lagen en aan de hand van een schilderij van Reinier Nooms krijgen we een goede indruk van de activiteiten rond het zeemagazijn. Naast het magazijn was namelijk een werf waar de schepen werden gebouwd en hersteld. De schepen werden deels afgetimmerd in het water.