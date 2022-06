Topvorm houdt aan bij kogelstootster Jessica Schilder met dik Nederlands record

Voor de derde keer in tien dagen heeft Jessica Schilder het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Oslo stootte ze de kogel naar 19,46 meter. Dat was goed voor de zilveren medaille.

Voor Schilder is het een verbetering van maar liefst 27 centimeter ten opzichte van dinsdag. Toen kwam ze in Tsjechië tot 19,19 meter. Tot aan dit seizoen had de Volendamse de barrière van 19 meter nog niet geslecht.

In Oslo was de Amerikaanse Chase Ealey een klasse apart. Zij kwam tot de gigantische afstand van 20,13 meter en pakte het goud.

Samuel naar EK

Ook voor sprintster Jamile Samuel was het een succesvolle avond. De Amsterdamse liep precies de EK-limiet op de 200 meter met een tijd van 23,05 seconden. Die tijd was goed voor brons in de Noorse hoofdstad.

Zaterdag is er in Parijs opnieuw een Diamond League-wedstrijd.