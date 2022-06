Ondernemers moeten zelf met plan komen voor eventuele coronagolf

"Ik ben wel voorstander, want weer sluiten dat nee dat zie ik niet meer zitten", zegt kapster Billie Zuidwijk. "Het zal niet zo zijn dat iedereen er even verstandig mee omgaat."

Koninklijke Horeca Nederland heeft voor haar sector nog geen plan ingediend en gaat volgende week weer om de tafel zitten om dit op te stellen. "Het kabinet moet wel zorgen voor inzicht. Denk hierbij aan inzicht in de effectiviteit van maatregelen die de afgelopen twee jaar zijn genomen. Het kabinet kan niet verwachten dat ondernemers na twee coronajaren zichzelf beperkingen gaat opleggen als daar helemaal niets tegenover staat."

Hoewel de meningen verschillen over of de sectoren wel of niet de regie in handen moeten nemen, is iedereen het in elk geval over één ding eens. "We kunnen niet nog een lockdown ingaan met alle gevolgen van dien", zegt restauranteigenaar Sander Bierenbroodspot. "We zullen er zeker rekening mee houden, in gedachten dat mensen ook rekening moeten houden met ons, de horeca zelf."