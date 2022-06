Metershoge panelen rond monument op de Dam vol beeld over geschiedenis

Wethouder Reinier van Dantzig opende de expositie vanmiddag met Judikje Kiers, directeur van het Amsterdam Museum. De vier wanden zijn gevuld met beeldmateriaal en achtergrondverhalen over de geschiedenis van de Dam, over het Nationaal Monument op de Dam en over de bedrijven die hier gevestigd zijn. De opvallende blauwe voorwand heeft als thema Vrijheid met gigantische duiven, quotes en gedichten.

"We geven de vele bezoekers van de Dam de komende maanden een 'sense of place', oftewel inzicht in een locatie", stelt Annemarie De Wildt, conservator van het museum. "Bezoekers kijken terug in de tijd vanaf de plek waar ze op dat moment staan en krijgen zo meer gevoel bij deze bijzondere plek."

De renovatie van het monument duurt nog tot december en de expositie zal tot die tijd blijven.