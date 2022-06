'Mokummunt' of '020coin'? Amsterdam wil een lokale munt invoeren

Naast de euro kan de stad binnen de komende vier jaar ook een nieuw soort munt verwachten. Eentje die enkel in Amsterdam gebruikt kan worden bij lokale ondernemers. Volgens de coalitie zou deze, vooralsnog digitale munt, de buurteconomie versterken. "Het zorgt ervoor dat het geld echt in de stad blijft circuleren", duidt GroenLinks-raadslid Elisabeth IJmker.

Op Sardinië hebben ze de Sardex, een lokale munteenheid die bewoners kunnen gebruiken bij ondernemers uit de buurt. Het is één van de inspiraties voor de gemeente om zelf ook een lokale munt in te voeren. "Want waar het om gaat is dat er natuurlijk veel geld wordt verdiend in de stad en dat dat geld de stad weer verlaat via bijvoorbeeld platforms en andere grote bedrijven. Dus voor het lokale mkb zou het betekenen: meer werk en meer inkomen", verklaart IJmker. Binnen de fractie van GroenLinks, de partij die in hun verkiezingsprogramma al sprak over deze munt, is zij de portefeuillehouder voor de digitale munt.

Nu staan de plannen ook in het coalitieakkoord en is het college bezig met de voorbereidingen voor een pilot. De precieze invulling is nog onzeker, zo is niet bekend hoe consumenten aan de munt zullen komen, waar het aan gekoppeld wordt en welke partijen mee mogen doen. Toch gelooft IJmker in de toegevoegde waarde van de munt: "Ik denk dat als je in Amsterdam woont je ook ziet dat er bepaalde kleine zaken verdwijnen, dat speciaalzaken het zwaar hebben, en dat je die kan ondersteunen hiermee".

Heeft de gemeente wel echt een lokale munt nodig om het mkb te ondersteunen? Kan dat niet gedaan worden met een campagne van de gemeente? IJmker: "We hebben dat soort campagnes ook wel geprobeerd in het verleden, maar nu hebben we een paar leuke voorbeelden uit het buitenland waar je ziet dat zo een lokale munt ook op een structurele manier kan bijdragen." Volgens haar is er genoeg geld bij Economische Zaken voor dit project.