Intens verdriet om 44 vernielde graven: "Op een historisch kerkhof, verschrikkelijk"

Losgetrapte kettingen, stukgemaakte naamplaten en omgeduwde grafstenen. Je wordt er stil van als je op de begraafplaats van Oostzaan loopt. In totaal zijn 44 graven vernield door tot nu toe onbekende vandalen. "Materiële schade is te herstellen, maar dit is emotionele schade. Hier liggen mensen die heel dierbaar zijn", zegt vrijwilliger Jack Woestenberg-Van Dalen.

"Ik voel opnieuw die woedevlam in me opkomen", zegt een geraakte Leguit. "Het varieert van kleine vernielingen tot verdwenen ornamenten en omgegooide stenen." De politie heeft onderzoek gedaan naar de vernielingen. "De volgende stap is de boel opruimen en proberen zoveel mogelijk alles te herstellen in oude staat. Maar bij het hele oude gedeelte gaat het om eeuwenoude graven. Krijg je dat nog in dezelfde staat terug? Ook al zijn de breuken gerepareerd, je zult ze blijven zien."

Pim Beudeker, voorzitter van Stichting Oudheidkamer Oostzaan, is net als Evelien met stomheid geslagen. "Het is dramatisch, schokkend." Hij wijst op de oude graven die vernield zijn en de cultuurhistorische waarde daarvan: "Je komt er heel veel bekende Oostzaanse namen tegen."

Onderhoud begraafplaats

De vrijwilligers hopen dat de gemeente deze vernielingen aangrijpt om vanaf nu ook het onderhoud van de begraafplaats serieuzer te nemen. "We klagen al jaren over het onderhoud, met name bij het oude gedeelte", zegt Leguit.

"De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de paden en de graven worden veelal door nabestaanden bijgehouden. Maar de eeuwigdurende graven achter de kerk, daar zijn niet eens nabestaanden meer van. Maar die hebben wel een grote historische waarde voor Oostzaan. En daar staat soms het fluitekruid tot aan je liezen. Wij vinden dat de gemeente het daar ook moet bijhouden."

Beudeker beaamt dat: "De laatste jaren heeft de gemeente de begraafplaats niet heel efficiënt onderhouden, om het maar heel voorzichtig te zeggen. Daar worden wel stappen in gezet, maar dat gaat niet met enige voortvarendheid."

Burgemeester Polak reageert: "Er wordt inderdaad gesproken over hoe we deze begraafplaats beter kunnen bijhouden. Dat gesprek liep al, zal door blijven lopen en ik ben van mening dat er ook snel actie moet komen. Maar dat staat los van wat hier is gebeurd."

Er is nog geen zicht op één of meerdere daders, de politie onderzoekt de zaak.