Een eenzame maar noodzakelijke baan: 'verkeersregelaar' op het strand

Zaterdag is het de Dag van de Bouw. Dé gelegenheid om een kijkje te nemen achter de hekken die normaal voor het publiek gesloten blijven. In Wijk aan Zee wordt er flink gebouwd. Daar komt de groene stroom aan land die kilometers verderop op zee door windmolens wordt opgewekt.

Zowel op het strand waar de kabels aan land komen, als langs de Zeestraat waar het transformatorstation verrijst kun je komen kijken. Komende zaterdag wordt een mega-werkterrein opengesteld dat normaal gesproken streng wordt bewaakt.

Erik Bleeker uit IJmuiden is op het strand van Wijk aan Zee één van de bewakers-verkeersregelaars die verantwoordelijk is voor de bewaking van de bouwplaats. Hij vertelt over zijn eenzame, maar noodzakelijke baan.