Wel verhuurd, niet bewoond: politie maakt spookwoning 'uit criminele milieu' vrij

Een verhuurde woning aan de Dr. Willem Dreesweg in Amstelveen is lange tijd, vermoedelijk jarenlang, onbewoond geweest. De huurder tikte al die tijd netjes de maandelijkse huur af, maar de verhuurder kreeg maar geen contact met hem. De politie vermoedt dat de woning is gebruikt voor criminele zaken en heeft de woning laten ontruimen zodat andere huurders er kunnen gaan wonen.

Behalve de langdurige afwezigheid van de huurder, viel de politie nog iets op. Voor de voordeur en de ramen op de begane grond waren rolluiken gemonteerd. Volgens de politie gebruiken criminelen deze luiken steeds vaker om zichzelf te beschermen tegen andere criminelen en te voorkomen dat de politie makkelijk binnenvalt.

De huurder was een Colombiaanse man, die volgens de politie een relatie heeft gehad met een in Amstelveen geliquideerde vrouw in 2014. De enige vrouw die in 2014 in Amstelveen werd doodgeschoten was de 34-jarige Luana Luz Xavier. Dat gebeurde op 8 december, voor de ogen van haar kinderen. Destijds zou ze een relatie hebben gehad met Najib H., een crimineel uit de kringen van Gwenette Martha, die zelf in mei 2014 in Amstelveen werd geliquideerd.