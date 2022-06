Zonnig weer vandaag: 'smeren smeren smeren' met zonnebrandpalen

Met het geweldige weer op komst zit het gevaar om te verbranden in een klein hoekje. Het belang van zonnebrand is op dit soort dagen niet te onderschatten. In Wijk aan Zee staan daarom tegenwoordig zonnebrandpalen.

"Geniet van de zon, maar wees voorzichtig", zegt Linda Sumner van KWF Kankerbestrijding. Met het zonnige weer is het van belang om goed op te passen, met de zonkracht van vandaag is het al mogelijk om in een kwartier te verbranden. "Smeer je daarom elke twee uur in met factor 30... en vergeet vooral ook niet de uitsteeksels," adviseert Sumner.

Zonnebrandpalen

In Wijk aan Zee staan daarom nu ook zonnebrandpalen met gratis zonnebrand. Met deze palen zegt de gemeente niet alleen mensen te helpen hun huid te beschermen, maar ook bewustwording te creëren. De gemeente zal deze palen tot 30 september laten staan.

Maar volgens de KWF Kankerbestrijding is de beste optie nog steeds lekker in de schaduw zitten. "Wij adviseren van 12.00 tot 15.00 uur om uit de zon te gaan." Volgens Sumner hebben ze in zonnige landen daarom ook siësta.