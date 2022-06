Troep opruimen en appeltaart eten tijdens tweede dag Wandel4daagse Alkmaar

Gewapend met een afvalknijper lopen tientallen wandelaars de tweede dag van de Wandel4daagse in Alkmaar. Bij de start bij de Grote Kerk kunnen wandelaars een afvalknijper en een vuilniszak meenemen om zwerfvuil op te ruimen. "We zijn wel een uur later over de finish maar dat hebben we er graag voor over", aldus een groepje enthousiaste wandelaars.

"Het idee erachter is dat wandelaars de route uiteindelijk schoner achterlaten dan dat ze hem aantroffen", vertelt Jeroen Wouda van organisator Le Champion. Het is overigens niet de enige maatregel om ervoor te zorgen dat het evenement duurzamer wordt: "We proberen ook zo min mogelijk drukwerk te produceren. Daarom hebben we ook een app ontwikeld waar alle routes op staan."

En als we het toch over duurzaamheid hebben, vandaag stond een route door de Stad van de Zon in Heerhugowaard op het programma. Dit stedelijk gebied aan de zuidzijde van Heerhugowaard kreeg nationale bekendheid, aangezien de duurzame wijk zijn tijd ver vooruit was. In 1994 startte het planproces om de CO2-neutrale nieuwbouwwijk te realiseren. En dit in een tijd waarin weinig mensen bezig waren met duurzaamheid. Het is een bijzondere omgeving, waar nog steeds bouwinspiratie wordt opgedaan.

Kaaskoekjes

Ook vandaag was het weer erg warm voor de wandelaars en naast extra watertappunten waren er ook bewoners langs de route die water uitdeelden. Volgens Jeroen Wouda van Le Champion werd dat erg gewaardeerd door de wandelaars en de hoop is dat morgen meer bewoners mee willen doen. "De temperatuur loopt morgen erg op als we door Heiloo, Limmen en de Egmonden wandelen. Als bewoners water en zoute snacks als chips, kaaskoekjes of drop willen uitdelen, zou dat heel mooi zijn."

NH Nieuws doet de hele week verslag van de Wandel4daagse. Benieuwd hoe de tweede dag verliep? Bekijk hieronder de beelden: