Stadsdeel ziet het licht: lantaarnpaal midden op fietspad Buitenveldert toch weggehaald

Stadsdeel Zuid heeft toch besloten om de lantaarnpaal op het fietspad naast de Van Leijenberghlaan in Buitenveldert weg te halen. De paal zou in eerste instantie nog een ruime week blijven staan.

Doordat het fietspad verbreed werd en de stoep versmald, stond de lantaarnpaal vorige week opeens op het fietspad. Fietsers reageerden verbaasd. "Ik ben blij dat ik geen kinderen bij me heb die me afleiden, want dan zou ik er tegenaan rijden."

De lantaarnpaal ligt sinds gisteren in het gras naast de stoep. Een woordvoerder van stadsdeel Zuid, die vorige week zei dat de paal na twee weken verplaatst zou worden, laat weten dat de lantaarnpaal vanwege de verkeersveiligheid 'nu eerst verwijderd' is.

Volgende week wordt de lantaarnpaal op de versmalde stoep geplaatst.