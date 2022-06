Niet zomaar een influencer, maar een 'car influencer': bekijk de docu Black & Yellow

Luke Tijssen (22) noemt het zelf een 'uit de hand gelopen hobby': het onderhouden van zijn opvallende zwart-gele Volkswagen Scirocco én zijn Instagram-volgersschare van ruim vijftienduizend mensen over die auto. Vier HvA-studenten maakten een documentaire over de nuchtere 'car influencer'. Luke: "Zo wil ik mezelf niet per se noemen, ik ben gewoon iemand die z'n dagelijks leven een beetje filmt, en ik heb dan een unieke auto."

Luke Tijssen bij zijn auto - Luke Tijssen

Luke, Instagram alias @Dutch_Rocco_R, is deel van een wonderlijk wereldje van jonge autoliefhebbers waarin het draait om zien en gezien worden. Zogenaamde car influencers als hij delen via sociale media-kanalen mooie foto's van hun steeds indrukwekkender wordende auto. Daarnaast proberen liefhebbers zónder eigen auto, de populaire en opvallende voertuigen te spotten, om ook weer te delen via hun eigen sociale media-account. Ook Luke zelf zorgt ervoor dat zijn plaatjes er piekfijn uitzien: "Mijn foto's moeten aan bepaalde kwaliteit voldoen: de angle, dus de hoeveelheid van de auto die erop staat, en het geel van de auto mag niet te bruin worden of oranje, of te race-geel. Het moet een beetje oker zijn. Dus met goeie camera gedaan, niet met telefoonshots van een iPhone 4 ofzo." Bekijk hier de documentaire, die vrijdag al te zien was op tv bij NH. Makers: Jort van Ham, Ole Rasker, Orlando Sierhuis en Fleur de Jong.