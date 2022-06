Overleden Amsterdamse vrouw gevonden in Spaarnwoude, politie gaat uit van misdrijf

De politie heeft woensdag in recreatiegebied Spaarnwoude het lichaam van een 35-jarige Amsterdamse vrouw gevonden. Een 40-jarige Amsterdammer is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij haar dood.

In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg de politie rond 2.30 uur een melding van een vermissing. Daarna werd er een zoekactie gestart in het recreatiegebied. De overleden vrouw werd rond 13.30 uur door agenten gevonden.

"De recherche doet onderzoek naar de doodsoorzaak en gaat op dit moment uit dat de vrouw om het leven is gekomen door een misdrijf", laat de politie weten. "Het is nog onduidelijk wat precies gebeurd is. De politie doet daar onderzoek naar."

De verdachte zit nog vast en wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. De verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.