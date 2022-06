Dode bij ongeluk tussen auto en vrachtwagen, A10 deels afgesloten

Bij een ernstig ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen is vanmiddag iemand om het leven gekomen. Het gaat om de bestuurder van de auto. Door het ongeluk is een deel van de A10 in de richting van Zaandam afgesloten.

Het ongeluk gebeurde rond 12.00 's middags, onder het viaduct op de Nieuwe Leeuwarderweg. Bij de botsing tussen de vrachtwagen en de auto kwam de vrachtwagen bovenop de auto terecht.

Twee ambulances en een traumahelicopter rukten uit, maar de hulp was tevergeefs voor de bestuurder. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie onderzoekt het ongeval en roept getuigen of mensen met dashcambeelden op zich te melden.

Door het politieonderzoek is op de A10 maar één rijstrook open. De vertraging is daardoor ongeveer een halfuur.