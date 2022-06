Met een gewoon biertje redt de brouwerij het niet meer

Brouwers van speciaalbier voorzien lastige tijden nu de prijzen van grondstoffen, energie en distributie snel stijgen. Bij brouwerij Moersleutel in Alkmaar zijn ze blij dat ze 30 procent van de omzet uit export halen. De brouwerij heeft zich gespecialiseerd in donker stout bier dat inmiddels tot in China verkocht wordt. "Daar hebben ze minder last van de komende recessie dus die afzet gaat gewoon door", aldus directeur Pim Zomerdijk.

"Het zoveelste gewone biertje brouwen is niet meer voldoende, daar red je het niet mee", aldus Pim. Ook is het belangrijk dat de speciaalbieren betaalbaar blijven. Wie te duur is plaatst zichzelf buiten de markt. "We zien nu al dat supermarkten meer Belgisch bier in de schappen zetten omdat dit goedkoper is dan Nederlands speciaalbier." De Belgische brouwers zijn veel groter en kunnen daardoor goedkoper produceren. Met schaalvergroting en export ziet Zomerdijk voldoende toekomstmogelijkheden voor zijn speciaalbrouwerij. Het beste bier Wie Moersleutel wil proeven kan morgen terecht op het bierfestival in Alkmaar. Daar wordt ook de winnaar bekend gemaakt van de NH Nieuws bierverkiezing. Een vakjury heeft de verschillende soorten speciaalbier blind geproefd en zal morgen bekend maken welke brouwers het beste bier maken. Het publiek heeft de afgelopen weken online kunnen stemmen op hun favoriete bier.

Door de coronacrisis kon het bierfestival de afgelopen jaren niet doorgaan, maar dit weekend komen bierliefhebbers weer aan hun trekken tijdens dit festival in de Grote Kerk van Alkmaar. Door de lockdowns hebben horeca-afhankelijke brouwers het zwaar gehad. Maar de forse prijsstijging van grondstoffen raakt alle brouwerijen. De verwachting is dat na de zomer de 'mannen van de jongens' gescheiden zullen worden. Tekst gaat door onder de video

Alleen met schaalvergroting kunnen speciaalbieren betaalbaar blijven. Voor kleinere brouwers kan dat de nekslag betekenen. Zij zullen moeten stoppen of verder gaan als hobbybrouwer en een betaalde baan zoeken. Toen Pim Zomerdijk zes jaar geleden samen met zijn broers de brouwerij begon groeiden de bomen nog tot in de hemel en raakte je je bier zonder problemen kwijt. "Die tijd is echt voorbij", aldus Pim. Brouwerij Moersleutel heeft nog een ijzer in het vuur om te overleven. De broers hebben een technische opleiding en sleutelen zelf aan de machines die nodig zijn voor het bierbrouwen. Inmiddels hebben ze die kennis ondergebracht in een nieuw bedrijf dat wereldwijd machines levert voor brouwerijen. Door niet alles te automatiseren houden ze de machines simpel en blijven ze betaalbaar, waardoor de kosten laag blijven. En daar zijn kleine brouwerijen weer bij gebaat.