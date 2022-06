Burgerhulpverlener Dustin staat voor open Zaanbrug: "Ik kon niet op tijd hulp bieden"

Tot zijn verbijstering zag Dustin Benjamins uit Wormerveer dat de Zaanbrug open ging terwijl hij net een hulpmelding had gekregen voor een reanimatie aan de overkant. Ook de toegesnelde brandweer stond vast. "Onbegrijpelijk", zegt Dustin, "want elke seconde telt."

Het is gelukkig goed afgelopen, vertelt Dustin, omdat het niet om een reanimatie ging en er een ambulance aan de andere kant van de Zaan in de buurt was. Maar was dat wel geval geweest dan was het waarschijnlijk slecht afgelopen. "Het kost met de auto al minuten omrijden om vanaf Wormerveer aan de andere kant in Wormer te komen."

Beterschap

Voor Democratisch Zaanstad is het incident de druppel die de emmer doet overlopen. "Het is niet voor het eerst dat het mis gaat met een brug over de Zaan," zegt DZ-raadslid Marianne de Boer. "Het is schering en inslag van bruggen die niet goed functioneren, haperen, dichtblijven als ze open moeten gaan en open gaan als ze dicht moeten blijven. De wethouder heeft al meerdere keren beterschap beloofd en elke keer gaat het weer mis. Dus nu willen we echt garanties dat het beter gaat met de bruggen."

Brugwachters

Een van de oplossingen zou volgens DZ kunnen zijn om weer brugwachters aan te stellen. Nu worden ze van afstand bediend. Een brugwachter kan met eigen ogen zien wat er ter plaatse gebeurt. Want als het zo blijft, zeggen Dustin en Marianne de Boer, gaat het ongetwijfeld een keer goed fout en vallen er doden.

DZ heeft over de falende bruggen vragen gesteld aan het college.