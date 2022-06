Oude liefde roest niet: Mike van de Ban gaat weer spelen voor Koninklijke HFC

Van de Ban vertrok in 2016 na vier succesvolle seizoenen bij de Haarlemmers. Hij speelde sindsdien bij Katwijk, IJsselmeervogels en Quick Boys. Trainer Gertjan Tamerus is blij met zijn terugkeer. "Mike is in onze speelwijze op meerdere posities inzetbaar. Ik kan hem als één van de spitsen gebruiken, als aanvallende middenvelder of zelfs rechts aan de buitenkant."