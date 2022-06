De Peiling: de maximumsnelheid overdag moet weer terug naar 130 km/uur

Ruim de helft van de VVD-leden wil de maximumsnelheid overdag terug naar 130 kilometer per uur. Volgens VVD'er Robin Kersbergen wordt met 100 km/u rijden 'geen boer gered'. Omdat de uitstoot van stikstof en CO2 omlaag moet, is twee jaar terug de maximumsnelheid op de snelweg verlaagd.

Een meerderheid van de VVD-leden heeft zich op het partijcongres uitgesproken tegen de stikstofplannen van het kabinet. Robin Kersbergen van de partij diende een motie in om de 130 km/u in ere te herstellen. Dat leverde hem een steun op van 52 procent. Het gemiddelde verbruik per kilometer gaat daarmee een kwart omhoog.

Volgens Kersbergen wordt met de huidige maximumsnelheid van 100 km/u overdag 'geen boer gered'. "Twee jaar geleden is besloten de maximumsnelheid te verlagen naar 100 km/u overdag, zodat boeren en bouwers meer ruimte zouden krijgen voor hun activiteiten. De rechter heeft twee maanden geleden een uitspraak gedaan dat de snelheidsverlaging geen zoden aan de dijk zet. De stikstofwinst blijkt dermate verwaarloosbaar dat er volgens de rechter geen woonwijk of boer mee gered kan worden.”

Kritiek

Niet iedereen is even enthousiast over het idee. Online krijgt Kersbergen bakken aan kritiek en ook oud VVD-leider Ed Nijpels vindt het een beschamende vertoning. De ophef komt ook vanwege de timing: een dag eerder maakte VVD-minister Van der Wal namelijk de plannen bekend voor de agrarische sector.

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof zegt dat we in Nederland nog heel lang overdag maximaal 100 kilometer per uur blijven rijden. Volgens haar blijft het 'hard nodig' voor de natuur om de snelheid overdag op 100 te houden.