Acht woningen ontruimd na brand in Hoorns huis, bewoner mogelijk uit raam gesprongen

In een huis aan de Jupiterhof in Hoorn is vannacht rond 4.10 brand uitgebroken. De brand zou op de bovenste etage van de woning zijn ontstaan. Acht omliggende woningen werden ontruimd omdat de kans bestond dat de vlammen zouden overslaan.

De bewoner van het huis waar de brand ontstond, zou uit het raam zijn gesprongen, zo laat een buurtbewoner aan NH Radio weten. "Ik ging rond 4.00 uur naar het toilet en zag allemaal rook uit het huis komen. Boven zag ik een man lopen en na een paar minuten sprong hij uit het raam", vertelt de omwonende. Matras Volgens de getuige zou het matras van de bewoners in brand hebben gestaan, en zou hij het zelf hebben aangestoken. De politie bevestigt dat er er vermoedens zijn van brandstichting, maar dat onderzoek moet uitwijzen of dat daadwerkelijk zo is. De bewoner is uit voorzorg meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe het met hem gaat, is niet bekend. Bewoners van de ontruimde huizen mogen inmiddels weer naar huis.

de #Brandweer is ter_plaatse bij de #brand aan de #Jupiterhof in #Hoorn, De naast gelegen woning is ook ontruimd ivm de aanwezigheid van #rook. Meer info volgt. — Veiligheidsregio NHN (@vrnhn) June 16, 2022