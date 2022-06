Acht huizen ontruimd bij brand in Hoorn

De bewoners van acht huizen aan het Jupiterhof in Hoorn hebben in alle vroegte hun woning moeten verlaten. Rond 4.10 uur brak brand uit in een naastgelegen woning en er werd gevreesd dat de vlammen zouden overslaan.

De bewoners van het huis waar de brand onstond, zou uit het raam zijn gesprongen, maar dit kan de politie niet bevestigen. Hoe het met hem of haar gaat, is onbekend. Bij de politie bestaat het vermoeden dat de brand is aangestoken. Onderzoek moet uitwijzen of dat daadwerkelijk zo is. De bewoners van de aangelegen woningen zijn inmiddels weer thuis.

de #Brandweer is ter_plaatse bij de #brand aan de #Jupiterhof in #Hoorn, De naast gelegen woning is ook ontruimd ivm de aanwezigheid van #rook. Meer info volgt. — Veiligheidsregio NHN (@vrnhn) June 16, 2022