Vrouw vast in zonnescherm wordt bevrijd door de brandweer

Een zomerse avond verliep voor deze vrouw in Hilversum iets anders dan gepland. Rond 21.45 raakt zij vast in haar elektrische zonnescherm. Ze zat zo goed vast dat ze zichzelf niet kon bevrijden, de brandweer moest ter plaatsen komen.

Het incident gebeurde bij een appartement aan de Kolhornseweg in Hilversum. Het is onbekend hoe de vrouw vastraakte en hoelang ze daar zo heeft gestaan. Gelukkig was de brandweer na de melding snel ter plaatsen.