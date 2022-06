Bewoners Amsterdamse Dijksgracht krijgen ongewenst 70 boten voor de deur

Veertig rondvaartboten en dertig dekschuiten krijgen binnenkort een nieuwe ligplaats aan de Dijksgracht Oost in Centrum. Bewoners zijn niet te spreken over de plannen. Zij vrezen geluidsoverlast, olievervuiling en zijn bezorgd over een bedreigd soort vleermuis die daar nu leeft. "En het erge is dat bewoners helemaal niet betrokken zijn geweest bij deze plannen", verklaart bewoner Bart Uitdenbogaart.

"Een megalomaan plan van het gemeentebestuur" volgens Uitdenbogaart. Samen met andere bewoners is hij de belangenorganisatie Dijksgracht gestart waarmee wordt gestreden tegen de plannen. Voor Uitdenbogaart zijn de toekomstige problemen evident: "Als daar straks gelost wordt, er wordt vanuit binnenvaartschepen overslag gedaan van onderdelen voor de kades en bruggen. Zo'n dekschuit is een trommel. Als je daar iets op laat vallen maakt het een ontzettend geluid."

Een groepje bewoners staat aan de kade en kijkt uit de groene strook die er nu nog ligt. Ze zijn het met elkaar eens: als het aan hen ligt, komen er géén zeventig boten voor de deur. Dat is wel wat het stadsdeel van plan is om het aantal ligplaatsen in de binnenstad te verminderen om meer ruimte te creëren en aan de slag te kunnen met de bruggen en kades. Volgens hen is de vijfhonderd meter lange dijk ideaal voor een nieuwe ligplaats, aangezien het goed bereikbaar is, dicht bij het vaargebied ligt, er geen nautische belemmeringen zijn en omdat clustering financieel voordeliger is dan meerdere kleine locaties.

Naast de zorgen over geluidsoverlast, olievervuiling, het verdwijnen van groen en veiligheid, zit de pijn hem ook in het gebrek aan participatie. Bewoners werden onvoldoende ingelicht over de plannen en waren niet op de hoogte van inspraakmomenten. De gemeente erkent in een reactie dat de inspraakprocedure fout is gegaan en heeft nu een klankbordgroep opgezet. "Om de omgeving in het vervolg goed betrokken en geïnformeerd te houden. Het ontwerpbestemmingsplan voor de DIjksgracht Oost wordt naar verwachting eind 2022 ter inzage gelegd", staat in de reactie.

"Het erge is dat bij deze plannen de bewoners helemaal niet betrokken zijn en dat er uiteindelijk niet eens een transparante politieke besluitvorming over is genomen", zegt Uitdenbogaart. Dat er nu wel meegepraat kan worden over de precieze invulling van de ligplaatsen is onvoldoende. "Er had aan ons gevraagd moeten worden of het er überhaupt moet komen. Maar bij de eerste inspraakvergadering werd tegen ons gezegd dat de gemeente heeft gekozen om geen inspraak te organiseren over de komst."

Dat het brede water aan de Dijksgracht inderdaad een perfecte locatie is, gaat er bij hem niet in. "Er waren niet voor niets alternatieve locaties tijdens de evaluatie. Als je naar de criteria kijkt dan komen die aardig overeen. Dat de groenwaarde helemaal geen rol heeft gespeeld. Als dat wel zo was, zou deze locatie niet naar voren zijn gekomen."